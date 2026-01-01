2025年12月1日（月）から、『ギャラリー拓真館』にて、ホテル『暖雪 札幌』の館内で展開されているフォトアートを収めたアートブック『Warm Snow』が販売されています。 画像：ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社 『暖雪 札幌』は、北海道ならではの“あたたかさ”を大切にし、日常の疲れを解きほぐす、上質で温もりあるステイを提供しているホテルです。 画像：ソラーレ ホテルズ