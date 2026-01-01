中国メディアの南方都市報によると、中国の2025年の映画興行収入は518億3200万元（約1兆1403億400万円）だった。うち国産映画が412億9300万元（約9084億4600万円）で全体の79．7％を占めた。観客動員数は12億3800万人だった。興収が1億元（約22億円）を超えたのは51作品で、うち33作品が国産映画だった。興収1位は2019年に大ヒットした国産アニメ「哪吒之魔童降世（邦題「ナタ 魔童降臨」）」の続編「哪吒