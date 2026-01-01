ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が1月1日に放送された。【番組カット】豪華！正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者チェック4は「ミシュランシェフ」だった。日本橋・ラペの松本一平シェフが「正解」、日本橋の老舗洋食店の佐藤兄弟が「不正解」、漫才師の浜田雅功が「絶対アカン」となった。「絶対アカン」の浜田を選ぶと2ランクダウンとなる。これまで“浜