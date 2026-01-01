Image: プラス 学校でも、お家でも。プラスは、書道作品を保存・掲示できるホルダー「ワイドに開く書道作品ホルダー 半紙用」を2026年1月1日に発売します。基本的には、学校の書道の授業で生徒が書いた作品を掲示するためのもの。最大5枚まで挟んでおくことができ、壁に掲示することもできます。通常、書道作品は半紙を台紙に貼り付け、教室の後ろなどに掲示しますよね。でも、それでは半紙