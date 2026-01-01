【3COINS（スリーコインズ）】で発売された新商品には、お弁当作りに活躍する便利なキッチングッズが複数登場。なかでも今回は、お弁当に彩りをプラスしてくれる卵を可愛く飾り付けられる「卵調理グッズ」に注目しました！ 可愛いお弁当を簡単に作りたい人は、要チェックです。 ゆでたまごがキュートな形に大変身 「ゆでたまご型2個セット／KITINTO」は、お好みの固さで作ったゆでたまごをケースに入れ