武藤雄樹は2024年から相模原でプレーJ3のSC相模原は1月1日、FW武藤雄樹と明治安田百年構想リーグの契約合意を発表した。元日本代表のストライカーの残留にファンは「最高で最大のお年玉きた！！！」と歓喜している。現在37歳の武藤は流通経済大からベガルタ仙台に進みプロデビュー。2015年に浦和レッズへ移籍し、2021年からは柏レイソルでプレー。その後、24年に相模原へ活躍の場を移した。今季はリーグ戦31試合に出場して6ゴ