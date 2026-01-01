正月恒例のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！」の「２０２６お正月スペシャル」（後５時）が１日に放送され、歌手・ＧＡＣＫＴが出演。４つ目の目利き「ミシュランシェフ」を見事正解し、個人連勝を８５に伸ばした。１つ目の「ワイン」では、一流ホテルなら１本１００万円は下らない最高級ワインと１本５０００円のワインを比較。飲み比べた後に「どっちがラ・ミッション（最高級ワイン）かは、見ただけでわかる」と自信を