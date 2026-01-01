歌手の森進一が１日、家族ショットを公開した。自身のインスタグラムを更新し、「家族集合」と記して写真をアップした。長男でロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａと、三男でロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏ、そしてＨｉｒｏの妻である女優の山本舞香が集まり、４人で記念撮影した。仲良し家族写真に、フォロワーは「今年は兄弟２人揃ってのお正月を過ごされたん