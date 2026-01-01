【新華社武漢1月1日】中国航空機大手、中国航空工業集団（AVIC）の特殊飛行機研究所が独自開発した有人飛行船「祥雲」AS700が12月30日、中国民用航空局から生産許可証を取得し、正式に量産段階に入る。有人飛行船AS700チームは2024年以降、187回以上、累計飛行時間602時間に及ぶ試験飛行を繰り返し、安全性を検証した。湖北省荊門（けいもん）市では同日、研究所が文化・観光関連事業を手がける太倉市文化旅遊発展集団に「出