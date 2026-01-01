スイス南部のスキーリゾートのバーで爆発がありました。これまでに数十人の死亡が確認されています。【映像】爆発が起きたスイスのバー現地の警察によりますと、1日午前1時半ごろスイス南部バレー州のスキーリゾート｢クランモンタナ｣のバーで爆発があり、その後、火災が発生しました。これまでに数十人の死亡が確認され、およそ100人がけがをしたということです。現地メディアによりますと、当時、現場では新年を祝うパーテ