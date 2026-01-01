今冬の移籍市場、開幕前に人気銘柄となっていたボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ。25歳と若いFWで、今季のプレミアリーグでは18試合で9ゴール3アシストと素晴らしい数字を記録。ガーナ代表ではあるが、10代の頃からイングランドでプレイしており、ホームグロウンの要件も満たしている。そのため複数のプレミアリーグのクラブが獲得に関心を示していたが、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はマンチ