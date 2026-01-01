3位に終わってプレミアリーグのタイトル防衛に失敗した昨シーズン終了後、マンチェスター・シティはケヴィン・デ・ブライネやイルカイ・ギュンドアンといった功労者を放出するだけでなく、ヘッドコーチのファンマ・リージョ氏をはじめとしたスタッフ陣の大半も刷新し、チーム再建へと舵を切った。この改革の中でもとりわけ注目されたのは、ペップ・リンダース氏の招聘だろう。ユルゲン・クロップ氏の右腕としてリヴァプールで活躍