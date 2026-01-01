＜天気＞2日は、強い寒気が流れ込むため、北日本日本海側や北陸は雪が続き、普段あまり雪が降らない西日本でも、大雪となるおそれがあります。これから2日夕方までに予想される雪の量は、多い所で、北陸70センチ、近畿60センチ、北海道・東北・中国50センチ、九州北部40センチ、関東甲信30センチ、四国15センチとなっています。大雪や凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。また、関東や東海など太平洋側でも、2日午後は一時