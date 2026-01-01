?純伊勢原産?はるみの栽培へ挑戦する横山さん（中央）と吉川醸造の関係者＝昨年１２月１７日、伊勢原市串橋伊勢原市内の酒蔵とライスセンターが連携し、酒かすを肥料に使用した米作り「酒かす農」に挑戦する。酒かすはこれまで多くが廃棄されていたが、活用することで米から酒、酒から米の循環に乗り出す。酒蔵は「酒を造った田んぼに副産物を返すというストーリーが他にはない土地の個性になる」とし、“純伊勢原産”の酒に期待