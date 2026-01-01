フジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（1月12日放送開始、毎週月曜午後9時）で主演を務める女優橋本環奈（26）が、1日放送のバラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時から）で、賞金1000万円を獲得した。13年ぶりに復活した同番組のトップバッターとして登場し、クイズに挑戦。同番組の特徴でもあるヒントのシステム「ライフライン」を駆使し、次々と正解を重ね、賞金を500万まで積み上げ、最終問題で1000万に挑戦。出題