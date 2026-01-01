2026年1月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。しし座（7月23日〜8月22日生まれ）計画性が大事枠組みを作って・全体運1年の計は、元旦にあり。年内にやりたいことをリストアップして、具体的に実行の時期を割り振っていきましょう。旅行やレジャーの予定を組む、資格取得のスケジュールを出すなど、ゴールを決めると、そこまでの道筋が見えて