1日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年特別番組 江本孟紀・原辰徳 プロ野球に60n！新春放談』に出演した江本孟紀氏と原辰徳氏が、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指す選手たちについて言及した。江本氏は「いくのは防げないもんね、今は。流れが」と話すと、すかさず原氏は「例えばもう少しNPBも含めて、NPBがMLBに近づく、あるいは追いつき追い越せというような野球界にな