フジテレビ系クイズ番組『クイズ＄ミリオネア』が1日、13年ぶりに復活（後5：00）。嵐の二宮和也が、2代目司会者を務めた。3人目の挑戦者として“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏が登場した。【動画】ミリオネアに新たな風！二宮和也が2代目司会で届ける堀江といえば21年前、2004年放送の当番組に出演して見事1000万円を獲得。時代の風雲児として世の中に多大なる影響を与えてきた男が再び全問クリアを目指す。番組