ノア１月１日の日本武道館大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）がＯＺＡＷＡ（２９）の挑戦を退け、２度目の防衛に成功した。元日の頂上決戦は互いに一歩も譲らない意地の張り合いが続いた。ＲｅａｌＲｅｂｅｌ（変型フェニックススプラッシュ）阻止した稲村がそのままジャーマンで投げ捨てると、ＯＺＡＷＡ属する「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のメンバーが介入。ドラゴン・ベインの助太