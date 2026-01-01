お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅうが１日に再婚した。「よしもと六本木シアター」の公式Ｘ（旧ツイッター）で報告された。「よしもと六本木シアター」のＸで「ネルソンズ和田結婚」と題して投稿され「本日２０２６年１月１日にご結婚されました。おめでとうございます」と伝えた。「素敵なご家庭を築いてください。末永くお幸せに！！」とつづられ、サムズアップする和田の写真がアップされた。和田は２０１６年に