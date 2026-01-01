去年11月にメジャーデビューした、シンガー・ソングライターのくろさわかなさんが、自身のSNSで、乳がんであることを明かしました。【写真を見る】【がん闘病】シンガー・ソングライター くろさわかなさん「乳がんであることが分かりましたまず先にお伝えすると今の私は、とても前向きです！！」くろさわさんは自身のSNSに直筆の手紙を投稿。「私、くろさわかなは 2025年11月に乳がんであることが分かりました。今の気持ちとこ