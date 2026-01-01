WEST.がグループ初となる単独カウントダウンライブを2025年大晦日に地元・京セラドーム大阪で開催した。オフィシャルからのライブレポートをお届けする。◆◆◆＜WESTA!＞の始まりは、いつものWEST.のライブとは空気が違った。元気なお祭りソングでもなく、熱いロックでもなく、ドームに広がったのは4つ打ちの力強いリズム。レッドの華やかな衣装に身を包み、玉座に座って現れたメンバー7人のキラキラ、ギラギラ