ショッピングモールでエレベーターに乗ろうとしたとき、ボタンを連打する子どもと、スマートフォンに夢中な母親に出くわしました。“思わず戸惑った瞬間”を書いた、私のエピソードです。 エレベーター待ちの親子 商業施設の8階で買い物を終えてエレベーターの前まで行くと、若い母親と小さな男の子が待っていました。その母親は、スマートフォンに集中。一方、