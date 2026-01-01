カネヨリマサルが、2024年9月28日に開催した＜君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン＞より「はしる、夜」、「南十字星」、「関係のない人」のライブ映像を1月1日21時、1月2日21時、1月3日21時と三夜連続でプレミア公開することを発表した。https://youtu.be/sFfVCeziVMYhttps://youtu.be/wHoRPdEedbwhttps://youtu.be/j6WLByo9THAまた、2026年3月11日にリリースする新アルバム『ヒント』の予約もスタートしたので、こちらもチェ