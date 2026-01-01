モデル、タレント、声優と幅広く活動する元子役の戸田梨杏（20）が所属事務所「プラチナムプロダクション」を退所することを1日、自身のXで発表した。戸田は「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「私、戸田梨杏は契約満了に伴い、株式会社プラチナムプロダクションを円満に退所いたしました」と発表した。2歳で芸能界入りしており「芸能活動18年の中で、プラチナムプロダクションで過ごした約7年間は、私にとって多く