【ジュネーブ＝船越翔】スイス南部クランモンタナの飲食店で１日未明、爆発を伴う火災が発生した。地元警察は、数十人が死亡し、約１００人が負傷したと明らかにした。テロの可能性は低いとみており、火災原因を調べている。クランモンタナはスキーリゾート地として知られる。ロイター通信によると、火災発生時には新年を祝うイベントのため飲食店に多くの客がいたという。