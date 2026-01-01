人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）斬新な考え方は理解してもらえないことがありそう。今日は保守的に過ごすと◎。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）心ない言葉を向けられるかも。今はそっと受け流すほうがおすすめ。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ