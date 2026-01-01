◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」を開催した。メインイベントは、ＧＨＣヘビー級王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと２度目の防衛戦で激突した。両者が真っ向からぶつかった熱闘は、Ｉｎａｍｕｒａがディスチャー