台湾海峡を巡る緊張の高まりは、東アジア全体の安全保障環境を根本から揺るがす懸念事項となっている。【写真】日本、韓国、台湾の15大都市って？日本においては、地理的近接性から「台湾有事は日本有事」という認識が定着しつつあるが、朝鮮半島に位置する韓国にとっても、この問題は決して対岸の火事ではない。韓国にとっての台湾有事は、経済の生命線であるシーレーンの封鎖と、北朝鮮という直接的な脅威の増幅という、性質