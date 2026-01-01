サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が6月、北中米3カ国で開幕する。過去のW杯でも存在感を示してきた九州勢。今回も大舞台を狙う逸材がひしめく。DF安藤智哉（26）はJ2大分トリニータやJ1アビスパ福岡で着実に経験を積み、ステップアップしながら代表に定着。遅咲きの星として初出場を狙う。九州で地力を付けた遅咲きの大器に大舞台が見えてきた。昨年、初めて日本代表入りした安藤は「W杯を見過ぎず、今後自分がレベルアップす