３１日に甘楽町で発生した山林火災は、１日午前１１時ごろに鎮火しました。これまでにけが人などは確認されていません。 ３１日午後３時ごろ甘楽町国峰で発生した山林火災。 警察や消防によりますと、竹林が焼けて物置１棟に延焼しましたが、出火から約５時間後の３１日午後８時ごろ、燃え広がる恐れのない鎮圧状態となっていました。 そして、１日午前９時から消火活動が再開され、午前１１時１分に鎮火が確認されました。 消