実業団の日本一をかけたニューイヤー駅伝が、群馬県庁を発着点に行われ、４０チームが上州路を駆け抜けました。 今年で７０回目となるニューイヤー駅伝。全国６つの地区から４０チームが参戦し、県庁を発着点に７区間１００キロで争われました。 ５年連続２５回目の出場となる地元のＳＵＢＡＲＵは、３位を目標に掲げました。 １区は、去年９月の世界陸上東京大会３０００メートル障