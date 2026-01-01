◆全国高校ラグビー・3回戦大分東明24―28東海大大阪仰星（1日、花園ラグビー場）大分東明は東海大大阪仰星（大阪第1）に逆転負けを喫し、2大会連続の8強入りを逃した。先制した前半を14―14と同点で折り返し、勝ち越された後半は必死に追いすがったものの、4点届かなかった。主将のFB田中（3年）は「絶対に勝ちきりたかった」と悔し涙。白田監督は「あと一歩足らない部分があったということ。負けたのは監督のせい。あ