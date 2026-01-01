２０２６年のスタートです。 高崎市役所には、初日の出を見ようと県内外から多くの人が集まり、新年の幕開けを祝いました。 午前７時すぎ、まばゆい光を放ちながら太陽が姿をあらわしました。 分厚い雲から、ようやく顔を見せると会場に集まった人たちが一斉にカメラを構えました。 高崎市では毎年多くの人に初日の出を楽しんでもらおうと、市役所２１階の展望ロビーを解放しています。 ２７回目を迎えた初日の出