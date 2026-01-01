創部10年目のGMOインターネットグループが大会新記録となる4時間44分0秒で初制覇を成し遂げた。16年4月の創部からわずか10年、大会7度目の挑戦で実業団の頂点に駆け上がった。伊藤公一監督は「うれしいです。優勝できてホッとしている」と語った。多士済々のメンバーだった。1区には25年世界選手権マラソン代表の吉田祐也を配置。千葉大大学院から入社した2区・今江勇人が大会新記録でトップに立つと、その後は独走態勢を築い