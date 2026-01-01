石川県七尾市田鶴浜地区で１日、能登半島地震の犠牲者を追悼する「たつるはまのつどい」が田鶴浜体育館で開かれた。住民団体「たつるはま未来会議」の主催で、昨年に続いて２回目。地震発生時刻の午後４時１０分に合わせて参加者約５００人が黙とうした。追悼を前に、田鶴浜小の児童５人が夢を語り、５年生の男児（１１）は「地震で空手の道場が使えなくなったが、練習は次の日から始めた。いつか日本一になりたい」と力強く