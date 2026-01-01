【モデルプレス＝2026/01/01】アーティスト・GACKTが2025年1月1日、ABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時〜9時）に出演。今回は、単独で企画に挑むことを発表した。【写真】チーム制拒否・GACKT、単独参戦の様子◆GACKT「格付けチェック」相方なし参戦同番組は、浜田雅功を司会に一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違える度に