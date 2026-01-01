訪問看護ってどんな仕事？ 訪問看護は、病気や障害のある療養者が生活しているお住まいに訪問し、その方に看護を提供するサービスです。療養者が住み慣れた自宅で療養するためのサポートを行い、利用者の生活の質の向上を目指します。訪問看護師の主な仕事は次の4つです。 健康管理 患者の健康状態を継続的に管理します。バイタルサインの測定や症状の観察、服薬支援などを行います。 医療的ケア