■これまでのあらすじ聡は共働きの妻の希望で家事育児家計を折半している。しかし出世が遅れているのは、自分が家事育児を当番制でこなしているからだと思っていた。やがて聡は部下のユキと深い関係になり、彼女と過ごすことで家庭のストレスを解消。ユキが家庭を壊すことを望んでおらず、健気な彼女に聡は夢中になるのだった。一方、妻から慰労会があるので家事当番を代わってほしいと頼まれるが、聡は引き受けつつも黒い感情に包