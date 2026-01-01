こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 2008」。がか座の方向、約4億2500万光年先にあります。銀河バルジ（渦巻銀河にみられる中心部分の膨らみ）は小さく、その周りを囲む渦巻腕（渦状腕）が途中から大きく開いて広がっている様子が印象的です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 2008」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Bellini）】銀河には、その形態や活動などに従ったいくつ