¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ä¡¢½¨°ï¤Ê¡Ö¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥éー¥á¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ï2025Ç¯¤â¿·¤·¤¤Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö ¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ãÏÃÂê¤Î¿·Å¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÌÍ Ä¹¤¯¤ÆÉý¤Î¹­¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ò¼«²ÈÀ½¤Î¥éーÌý¤È²ÖÜ¥¤Î¥·¥Ó¿É¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿©ºà¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤ë1ÇÕ¤ËÃí