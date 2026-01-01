セブンス・ベガが、デジタルシングル「Slump!」を1月7日に配信リリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、UVERworld、Official髭男dism……映画に表れるバンドの核心、劇場でしか味わえない映像体験） ビターで大人な質感を持つ同楽曲は、閉塞感に苛まれる一方成長の兆しでもある“スランプ”をテーマに、セブンス・ベガ流オルタナティブロックの現在地を示している。 また、壁にぶつかり足踏みしてい