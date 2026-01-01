前立腺がんの発症には、年齢や遺伝的要因、生活習慣などが関与していると考えられています。50歳以降で発症が増え始め、家族歴がある場合にはリスクが高まります。確実な予防法は確立されていないものの、健康的な生活習慣を心がけることは意義があり、定期的なPSA検査による早期発見が現時点で実行可能な対策となります。 監修医師：新村 浩明（ときわ会 常磐病院）ときわ会常磐病院院長 いわき市医師会副会長 いわき市病院