シンガポール華字メディアの連合早報によると、北朝鮮のハッカーによる2025年の仮想通貨窃取額が少なくとも前年比51％増の20億2000万ドル（約3151億2000万円）に上り、過去最高を更新することが、米ブロックチェーン分析企業Chainalysis（チェイナリシス）の報告書で分かった。報告書によると、25年に盗まれた仮想通貨の総額は34億ドル（約5304億円）に上り、北朝鮮のハッカーによる攻撃が全体の76％を占めた。中でも最大の窃取事