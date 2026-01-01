１日午前５時２５分頃、富山県滑川市下小泉町、職業不詳の男性（６７）方から出火、木造２階住宅を焼き、近くの住宅３棟にも延焼した。火は約４時間２５分後に消し止められたが、男性方の焼け跡から年齢、性別不明の遺体が見つかった。滑川署によると、男性は一人暮らしで連絡が取れていない。遺体の身元と出火原因を調べている。現場から５０メートルほどの場所に住む男性（８２）は「『ボーン』という爆発するような音が聞