改正された電波法施行規則によって、国内でWi-Fi 7の利用が解禁されてから2年が経ちました。対応の無線LANルーターも徐々に増えており、手に取りやすい価格の製品も登場しています。 そこで今回は、Amazonで販売されているWi-Fi 7対応無線LANルーターの中から、1万円台で購入できる製品をピックアップしました。引越しや新生活のスタート、あるいは古いルーターを買い替えたいと思っている人は参考にしてみてください。 最新