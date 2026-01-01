本予告キャプチャ（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が、公開から103日間（9/19〜12/30）で、観客動員数655.8万人、興行収入100.1億円を突破した。原作者・藤本タツキ氏、キャストからお祝いコメントが到着した。原作はシリーズ累計発行部数 3,400万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は