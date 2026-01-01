歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが、最新ショットを公開した。Ａｍｉは１日までに、自身のインスタグラムを更新。「髪が暗くなると、モノトーンコーデがしたくなる。」とつづり、グレーのシンプルなセットアップの上に黒コートを羽織ってメガネをかけた姿で撮ったショットを公開した。この投稿にファンからは「可愛い！！」「似合ってる素敵」「まじで髪色好きすぎるんですが！！！」「暗いのもかわいーーー！！！」「髪色素敵！！