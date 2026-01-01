１２月３０日、国産有人飛行船ＡＳ７００量産初号機の引き渡し式典で、「出航の鍵」を受け取る太倉市文化旅遊発展集団の責任者（右）。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢1月1日】中国航空機大手、中国航空工業集団（AVIC）の特殊飛行機研究所が独自開発した有人飛行船「祥雲」AS700が12月30日、中国民用航空局から生産許可証を取得し、正式に量産段階に入る。有人飛行船AS700チームは2024年以降、187回以上、累計飛行時間602時