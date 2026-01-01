立憲民主党の小沢一郎衆院議員は悪化する日中関係などに触れ、「今度こそ、我々野党の真価が国民から問われることになる」と訴えました。立憲民主党の小沢一郎議員は1日、毎年恒例となっている新年会を都内の私邸で開きました。会合には小沢グループの議員21人のほか、他の野党の議員らも出席しました。小沢氏は冒頭のあいさつで日中関係などに触れたうえで、「野党がしっかりしていればこんな問題にならない」と指摘し、次のよう